بدء ورشة "الطاقة المتجددة" بجامعة الدول العربية

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها، اليوم الأحد؛ ورشة عمل بعنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء"، بالتعاون مع المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بحضور المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يستمر عقد الاجتماع على مدى أربعة أيام، عددًا من الموضوعات يأتى على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي.

بالإضافة لمناقشة كيفية تطور أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة، بالاضافة الى مناقشة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة.

كما سيبحث الاجتماع ايضا سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة.