استمرار التسوق لعيد الميلاد بفرنسا رغم احتجاجات السترات الصفراء

واصل المواطنون في باريس تجولهم في متاجر المدينة أمس السبت، لشراء مستلزمات الاحتفال بعيد الميلاد الذي يحل علينا بعد أسبوعين، على الرغم من احتجاجات حركة السترات الصفراء التي هزت العاصمة الفرنسية في الأسابيع الأخيرة.

تشهد باريس احتجاجات في خامس عطلة أسبوعية على التوالي؛ لمناهضة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، واشتباكات مع الشرطة لاسيما في شارع الشانزليزيه حيث امتلأت كثير من المتاجر بالمتسوقين.

وعلى النقيض من الأسابيع الماضية فتحت كثير من المتاجر في أنحاء باريس أبوابها متوقعة تراجع أعداد المشاركين في الاحتجاجات بعد سلسلة من الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس ماكرون يوم الاثنين لتهدئة التوتر.

وقال مصدر في الشرطة لرويترز إن عدد المحتجين في فرنسا بلغ نحو 33 ألفا و500 عند الساعة 1300 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 77 ألفا في ذات الوقت يوم السبت الماضي الموافق الثامن من ديسمبر.