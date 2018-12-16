شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بالشرقية ينظم ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومى بمشاركة بعض الخبراء الاستراتيجيين وبحضور رموز العائلات وبعض أعضاء مجلس النواب بمدينة أبو كبير بالمحافظة. وسلط المتحدثون بالندوة الضوء على عدد من المخاطر التى تحيط بالأمن القومى المصرى ، وحجم التحديات التى تواجهه الدولة المصرية فضلا عن الاكاذيب والشائعات التى يتم الترويج لها بهدف النيل من الدولة المصرية.

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