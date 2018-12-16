"مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية حول قواعد العمل الحزبى بمحافظة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان "قواعد وأطر العمل الحزبى" حول أهمية المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية وذلك بمقر الحزب بالقاهرة. وشارك فى حضور الندوة قيادات الحزب بأمانة القاهرة وعددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن تحت قبة البرلمان. وفى نفس السياق قامت أمانة العمل الجماهيرى بالحزب بالقاهرة بتوزيع 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بمنطقتى القاهرة القطامية. فاعلية حزب مستقبل وطن بالقاهرة

الندوة التثقيفية لحزب مستقبل وطن بالقاهرة

حزب مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية حول قواعد الأطر العمل الحزبى

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