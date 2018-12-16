شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن حزب الوفد يشيد بقرار الرئيس السيسى بتشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي نص علي تشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث العالمى .

وأضاف بدير في بيان له، أن ما تعانيه الأماكن التراثية في مصر من إهمال وعدم إهتمام كانت في أمس الحاجة إلي مثل هذا القرار منذ زمن بعيد، خاصة في ظل عدم الوعي والإدراك الكامل لبعض الموظفين القائمين علي إدارتها في كيفية الحفاظ علي أثارهم والاهتمام بها .

وأشار النائب البرلماني، إلي أن مصر تنعم بإمتلاكها العديد من الأماكن الأثرية والتي تتمني شعوب العالم أن يكون لديها ولو أقل القليل منها في بلادهم، ولكن للأسف نجد أن بعض المواطنين أيضا لا يهتمون بأثارهم ويقومون ببيع تاريخهم بحفنة من الدولارات وذلك من خلال ظاهرة «التنقيب عن الآثار».

وأكد عضو الإدارة المحلية أن حماية الآثار المصرية ليست مسئولية القيادة السياسية وحدها، بل يجب علي جميع المصريين الحفاظ عليها، من أجل الحفاظ علي تاريخهم وتاريخ أجدادهم، بجانب ضمان استمرار توافد السائحين من شتي بقاع الأرض إلي مصر للاستمتاع بتراثها، مما يعود علي وطننا بالخير والرخاء نتيجة لجلب العملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد الصرى.

وطالب النائب البرلماني الأجهزة التنفيذية في الدولة بضرورة الاهتمام بالمرافق العامة والحيوية المحيطة بالأماكن التراثية، وألا تتركها عرضه للإهمال أو تحت سيطرة البلطجية الذين يستغلون الزائرين في كثير من الأوقات ويستنزفون أموالهم .