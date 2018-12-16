الرئيس السيسي يصل فيينا فى زيارة رسمية

فيينا- محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.

تأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.