وقفة تضامنية لحركة "فتح" ومنظمة التحرير في عين الحلوة مع الشعب الفلسطيني

نظمت حركة "فتح" وفصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ وقفة تضامنية امام مقر ​حركة فتح​ - شعبة ​عين الحلوة​، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في وجه ممارسات ​إسرائيل​، وللرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية في وجه التهديدات اﻻسرائيلية واﻻميركية. امين سر حركة فتح في ​لبنان​ اللواء ​فتحي ابو العردات​، أكد "الوقوف خلف القيادة الفلسطينية وفي ظل قيادتها الحكيمة والشجاعة وعلى رأسها الرئيس ابو مازن، التي تخوض معركة شرسة في وجه الاحتلال الاسرائيلي المدعوم من الادارة الاميركية"، مشددا على "تمسك قيادتنا وشعبنا بالثوابت الوطنية وفي المقدمة منها ​حق العودة​ والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، وتحرير الاسرى من سجون الاحتلال، وكنس الاستيطان"، مستنكرا "الجرائم والمجازر الاسرائيلية التي يرتكبها بحق شعبنا في فلسطين".

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