العطية: روسيا هي الأقدر على تحديد أدوار الدول في محادثات أستانا

أكد السفير القطري في موسكو، فهد العطية، أنَّ روسيا هي الأقدر على تحديد الأدوار للدول المشاركة في مسار أستانا حول سوريا، مشيراً إلى أن الدول العربية، ومن بينهم قطر، لن ترفض المشاركة إذا تمت دعوتهم.
وأشار السفير في حديث إلى وكالة "سبوتنيك" إلى انه "إذا كان لروسيا رؤية إن قطر، السعودية، مصر ستقدم قيمة مضافة لأستانا، فأعتقد أن روسيا ستطلب من هذه الدول الانضمام، ولا أعتقد أن هذه الدول سترفض المشاركة في أي عملية نهايتها هي تحقيق السلام والاستقرار".
وأشار السفير إلى أن "الدور التركي في أستانا يحل محل الدور العربي ويقوم بنقل نفس الأفكار".
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