البرلمان الإيراني يلغي إجراءات سحب الثقة من ظريف

أعلن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان ال​إيران​ي علي أصغر يوسف نجاد، في حديث صحفي، أن "لجنة ​الأمن​ الوطني الإيراني في ​مجلس الشورى​ الإسلامي أعلنت في رسالة إلى رئاسة البرلمان عن تراجع عدد النواب المطالبين بسحب الثقة من وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​".

ولفت نجاد إلى أن "الرسالة تم تسليمها إلى رئاسة البرلمان بشكل رسمي وقد تم إلغاء عملية سحب الثقة".

وكان عدد من نواب البرلمان قد تقدموا بطلبٍ لسحب الثقة من ظريف، على خلفية تصريحات منسوبة له حول عمليات تبييض أموال في إيران.