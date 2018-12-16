وليد البعريني: وئام وهاب صوت فتنوي يجب نفيه إلى الخارج

اعتبر النائب ​وليد البعريني​، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في المحمرة العكارية، أن "الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها"، معتبرا أن "الوزير السابق ​وئام وهاب​ قطع كل الخطوط وبات الأسلوب الذي يستخدمه في مهاجمة الناس فتنويا يرفضه كل شريف لبناني". وقال: "وهاب رجل لا يحترم كرامة الناس، وأهل الجبل والموحدون الدروز الذين نجلهم، يرفضون هذا الأسلوب، ونحن ندعو إلى نفي وهاب من كل لبنان لأن وجوده ضرر على كل لبناني وبات صوتا فتنويا يهدد البلد".

وعن أزمة ​تشكيل الحكومة​ قال: "أنا أول شخص سأنزل على الأرض في خندق المطالبة بالحقوق، ونتمنى من كل وزير ألا يعتبر أن هذه الوزارات مزرعة له، ومن يفعل ذلك فليغلق مكتبه ويجلس في بيته".