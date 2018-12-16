قائمقام جبيل زارت حصارات لمتابعة موضوع الدجاج النافق

تابعت قائمقام جبيل نتالي مرعي خوري موضوع الدجاج النافق الذي رمي في وادي بلدة حصارات. فزارت البلدة، بتعليمات من محافظ ​جبل لبنان​ القاضي محمود مكاوي، في حضور طبيب القضاء ورئيس قسم ​الصحة​ الدكتور شوقي الحلو، مستشار وزير الدولة ل​مكافحة الفساد​ في حكومة تصريف الاعمال المحامي ​وديع عقل​، الطبيب البيطري كمال غوش ممثلا ​وزارة الزراعة​، آمر فصيلة جبيل في ​قوى الامن الداخلي​ الرائد كارلوس حاماتي، رئيس مركز امن الدولة الرائد ربيع الياس ومختار البلدة الياس الحويك، حيث تمت معاينة ​مزارع الدجاج​ في البلدة، وتم اخذ عينات منها لمطابقتها مع الدجاج النافق لمعرفة الاسباب على ان تصدر النتائج في الايام القليلة المقبلة.

واعلنت خوري انها تلقت اتصالا من وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب ابلغها فيه ان فريقا فنيا من ​وزارة البيئة​ سيزور البلدة غدا، للاطلاع على ما حصل ووضع تقرير مفصل. كما اعطى المحافظ مكاوي تعليماته بعدم بيع الدجاج من اي مزرعة دواجن في البلدة قبل صدور نتائج الفحوصات ومعرفة اسباب نفوق الدجاج حفاظا على سلامة المواطنين.

وفي نهاية الجولة، وصل الى المكان عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الذي اطلع من القائمقام والحاضرين على ما تم التوصل اليه في هذا الموضوع، واعدا بمتابعة القضية مع المسؤولين في الدولة.

في غضون ذلك، دعا اهالي البلدة وهيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" الى تحرك في ساحة البلدة عند الرابعة بعد الظهر، رفضا واحتجاجا على رمي دجاج نافق في وادي حصارات.