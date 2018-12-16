بلدية بعبدات: الحريق الذي اندلع في الكنيسة الجديدة ليس مفتعلاّ أبداَ

اوضحت ​بلدية بعبدات​ في بيان ان "الحريق الذي اندلع بعد ظهر امس في الكنيسة ​الجديدة​، والتي هي قيد الانشاء، ناتج عن حريق في غرفة العمال الذين يعملون في الكنيسة، وهو ليس مفتعلا ابدا كما اظهرته التحقيقات التي قامت بها ​القوى الامنية​".

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