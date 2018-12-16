باسيل: لبنان محمي بتنوّعه وتعدّديته اللذين هزما أحاديّة وعنصريّة اسرائيل

رأى رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ على مواقع التواصل الاجتماعي، "ان ​لبنان​ محمي بجيشه وبمقاومته، والأهم انّه محمي بتنوّعه وتعدّديته اللذين هزما أحاديّة وعنصريّة ​اسرائيل​".

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