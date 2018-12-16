طلال المرعبي: نأمل في أن تحمل الأيام المقبلة عيدية للبنانيين بولادة حكومة جديدة

أعرب الوزير والنائب السابق ​طلال المرعبي​، خلال استقبالاته في دارته في عكار، عن تفاؤله بـ "المواقف المشجعة لرئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري عن اتصالات ومساع ستثمر حلحلة في موضوع تشكيل الحكومة".

وقال: "نأمل في أن تحمل الأيام المقبلة عيدية للبنانيين بولادة حكومة جديدة تشكل صدمة إيجابية للمواطنين والوطن وخصوصا ان المرحلة دقيقة جدا اقتصاديا وماليا وحياتيا واقليميا. الرئيس الحريري هو الشخصية الضرورية التي تستطيع أن تشكل حكومة تنقذ لبنان".

وأهاب ببعض المسؤولين "الذين يضخون الكلام المسموم ومواقف مليئة بالشرور ان يكفوا عن هذا الامر لان الوطن اهم بكثير من الاشخاص والمكاسب وتحقيق الاهداف"، ودعا وسائل الاعلام الى "عدم المساهمة في توتير الاجواء".