النشرة: أنور الخليل زار منطقة كروم الشراقي في ميس الجبل

افاد مراسل "​النشرة​" ان النائب ​أنور الخليل​ زار على رأس وفد من ​حاصبيا​ ضم عدد من المشايخ منطقة كروم الشراقي في ​ميس الجبل​ برفقة عضو هيئة الرئاسة في ​حركة أمل​ ​قبلان قبلان​ وقاموا بزرع شجرة أرز عند ​الخط الأزرق​ مقابل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.

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