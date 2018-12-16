تويني: نشكر كل من واكب خبر نفاق الدجاج في حصارات

علّق وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال ​نقولا تويني​ على موضوع نفاق الدجاج في حصارات شاكرا "وزير البيئة ​طارق الخطيب​ ووزير الزراعة ​غازي زعيتر​ والمدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​ ومدير التفتيش المركزي ​جورج عطية​ وقائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري وقائد أمن الدولة العميد طوني صليبا وكل من واكب هذه العملية لاستجابتهم الفورية لنداء سكان حصارات أمس من أجل درء الخطر في منطقة جبيل والمياه الجوفية فيها والقيام بكل ما يلزم لحماية ​الصحة العامة​ والأمن الغذائي والوقوف عند الضرر".

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