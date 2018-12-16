تيننتي: الجيش الاسرائيلي ابلغ اليونيفيل عن وجود نفق رابع على الحدود

اعلن الناطق الرسمي بإسم "​اليونيفيل​" أندريا تيننتي "ان ​الجيش الاسرائيلي​ أبلغ اليونيفيل عن وجود نفق رابع. "اليونيفيل" منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار في المنطقة".

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