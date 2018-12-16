النشرة:اطلاق نار في الشارع الفوقاني في عين الحلوة بسبب اشكال بين شخصين

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ​اطلاق نار​ في ​الشارع الفوقاني​ ل​مخيم عين الحلوة​ لجهة منطقة الكنايات تبين انه اشكال بين شخصين، وفيما لم يفد عن وقوع اصابات، عملت قياة حركة "فتح" في المنطقة على تطويق ذيوله، بينما سمع اطلاق نار في منطقة بستان "​القدس​" تبين انه على خلفية خلاف حول "كش حمام".

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