13 مرشحا يتنافسون على الانتخابات التكميلية في دائرة زفتى بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تجرى يوم الأربعاء المقبل، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الدائرة الثامنة بالغربية، ومقرها زفتى، على مقعد النائب الراحل "رفعت داغر" الذي وافته المنية شهر أغسطس الماضي.

ويتنافس في الانتخابات بالدائرة 13 مرشحًا للفوز بالمقعد، في الوقت الذي قال فيه عدد منهم إن الانتخابات تجربة مهمة استعدادًا للانتخابات العامة المقلة، خاصة أن مدة المجلس الحالي المتبقية لا تزيد عن عام واحد.

ويخوض الانتخابات كلاً من أحمد فودة نصير مرشح حزب مستقبل وطن وهو المرشح الوحيد الذي يخوض الانتخابات بصفة حزبية، بينما يخوض باقي المرشحون المعركة كمستقلين وهم الإعلامي أبو العلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، وعضو مجلس محلي الغربية الأسبق، والعميد أحمد يحي الجحش المستشار العسكري السابق للغربية، وطارق صلاح مندور وهيثم نبيل عامر وعبودة شعلان، وجمال عوض الشهابي، ومحمد الحسيني أبو الخير، وصبري عبده جاد، ومحمد طلعت المغربي، وفرج الفقي، وطارق مصطفى سراج الدين، وهاني شرف الدين.

ويبلغ من لهم حق التصويت في دائرة زفتى 262 ألفًا و791 ناخبًا في قرى المركز و77 ألفًا و501 ناخب في المدينة بإجمالي 340 ألفًا و292 ناخبًا وناخبة.