- 1/2
- 2/2
قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفيةوكالات :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم ثلاثة أطفال من مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال نادي الأسير، في بيان اليوم الأحد، إن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم أسرى محررون، ومن مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل الاحتلال
وذكر نادي الأسير أن مواطنًا اعتقل من بلدة سبسطية من نابلس شمال الضفة.
من ناحية أخرى، هددت قوات الاحتلال، أهالي بلدة بيت أمر شمال الخليل، بإجراءات عقابية؛ بحجة رشق الحجارة، وذلك عبر منشورات وزعتها
وقال الاحتلال في منشوره، إنه لم يخصص يوما لإزالة المنع الأمني عن المواطنين خلال العام 2018، بسبب رشق الزجاجات الحارقة والحجارة على طريق القدس الخليل، ومستوطنة "كرمي تسور" المحاذية والمقامة على أراضي المواطنين.
وتوعد الاحتلال المواطنين بإجراءات ضد عائلة كل فتى وشاب يرشق الحجارة بالعقاب المالي، والذي يتضمن: سحب تصريح عمل الوالد والأخوة، ومخالفات مالية عالية لأعمال البناء في المناطق المصنفة "ج"، وغرامات مالية عالية على المعتقلين، والاستيلاء على المركبات.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم أطفال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .