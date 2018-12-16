الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم أطفال

قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

وكالات :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم ثلاثة أطفال من مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم الأحد، إن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة بينهم أسرى محررون، ومن مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل الاحتلال

أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، أعمارهم تتراوح بين (13 عاما-15 عاما).وذكر نادي الأسير أن مواطنًا اعتقل من بلدة سبسطية من نابلس شمال الضفة.من ناحية أخرى، هددت قوات الاحتلال، أهالي بلدة بيت أمر شمال الخليل، بإجراءات عقابية؛ بحجة رشق الحجارة، وذلك عبر منشورات وزعتهافي البلدة.وقال الاحتلال في منشوره، إنه لم يخصص يوما لإزالة المنع الأمني عن المواطنين خلال العام 2018، بسبب رشق الزجاجات الحارقة والحجارة على طريق القدس الخليل، ومستوطنة "كرمي تسور" المحاذية والمقامة على أراضي المواطنين.وتوعد الاحتلال المواطنين بإجراءات ضد عائلة كل فتى وشاب يرشق الحجارة بالعقاب المالي، والذي يتضمن: سحب تصريح عمل الوالد والأخوة، ومخالفات مالية عالية لأعمال البناء في المناطق المصنفة "ج"، وغرامات مالية عالية على المعتقلين، والاستيلاء على المركبات.