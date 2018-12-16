- 1/2
- 2/2
وحدات من الجيش السوريوكالات :
نفذت وحدات من الجيش السوري ضربات مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر اليوم أن عناصر الاستطلاع والرصد في الوحدات العسكرية المتمركزة في محيط
وواصلت المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم (جبهة النصرة) انتهاكاتها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب باستهدافها بالقذائف الصاروخية محيط بلدتي الصفصافية وخربة دامس في ريف حماة الشمالي؛ ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ولم تتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يستهدف تحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .