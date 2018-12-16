مئات المصريين يحتشدون بوسط فيينا للترحيب بالرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات :

احتشد مئات المصريين القادمين من مختلف المدن النمساوية وبعض الدول المجاورة منذ الصباح الباكر بوسط العاصمة النمساوية فيينا للترحيب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام وهي الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ 11 عاما، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



حمل المحتشدون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي ورددوا الأغاني الوطنية وشعار تحيا مصر.. معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة الرئيس التى سوف تسهم فى تدعيم

العلاقات المصرية النمساوية فى المجالات كافة.



وأكد المحتشدون أن دعوة الحكومة النمساوية للرئيس السيسي تأتي تقديرا لدور مصر الفعال فى تدعيم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وخاصة مع اقتراب موعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير القادم.



وقال الدكتور حسن موسى رئيس المجلس الإسلامي النمساوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الزيارة أسعدت كل

أبناء الجالية الذين حرصوا على الاحتشاد مبكرا للتعبير عن حبهم وتقديرهم للرئيس السيسي وإنجازاته الكبيرة في خدمة البلاد ورفع اسم مصر في كل المحافل الدولية.



وقال بهجت العبيدي نائب رئيس الجالية فى مدينة ليوبن إن الزيارة تعكس تقديرا نمساويا واسعا كما أنها تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية النمساوية.



فيما قال المهندس نبيل جبران من أبناء الجالية إن المصريين فخورون بالرئيس السيسي وسعداء للغاية بقدومه حيث إن هذه الزيارات تعود على مصر بالخير، كما أنها تأتي في إطار التقدير الذي يحظى به الرئيس السيسي من جانب القيادة النمساوية.