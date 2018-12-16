مستوطنون يشرعون بتوسيع مستوطنة جنوب الخليل

مستوطنة "متسبي يائير

وكالات :

شرع مستوطنون اليوم الأحد، بتوسيع مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة يطا جنوب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية فيما نفذت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي أعمال تصوير لمدرسة

الصمود والتحدي 11 ومنزل مواطن بالمكان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور اليوم الأحد أن أعمال التوسعة تجري

في مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على أراضي المواطنين في خلة أم العرايس شرق بلدة يطا.



وفي سياق متصل قامت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال بأعمال تصوير لمدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة "الصمود والتحدي 11"، ومنزل المواطن صلاح علي جابر الدبابسة المنشأ حديثا في المكان.