مرسوم جديد بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات

وكالات :

أصدر رئيس دولة الأمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفقًا لوكالة أنباء الأمارات.

ووفقا للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات وهم:حارب مسعود حمد الدرمكي رئيساً لمجلس الإدارة، و عبدالرحمن صالح

آل صالح نائباً للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي عضواً، ويونس حاجي الخوري عضوا، و خالد محمد سالم بالعمى عضواً، وخالد أحمد حميد الطاير عضواً، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي عضواً.