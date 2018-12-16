مرسوم جديد بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات

رئيس دولة الأمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانوكالات :
أصدر رئيس دولة الأمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفقًا لوكالة أنباء الأمارات.
ووفقا للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات وهم:حارب مسعود حمد الدرمكي رئيساً لمجلس الإدارة، و عبدالرحمن صالح
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