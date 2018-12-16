سفير الدراجات السعودي ينطلق إلى أبو ظبي الأحد المقبل

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ينطلق سفير الاتحاد السعودي للدراجات الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا، اليوم الأحد المقبل، عبر دراجته الهوائية من العاصمة الرياض إلى العاصمة الإماراتية أبو طبي، دعماً لمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2019، حيث سيقطع مسافة 1000 كلم ، في رحلة ستستغرق 10 أيام بمعدل 100 كلم يومياً.
وأشاد المدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للدراجات مهند العمودي بالرحال فهد اليحيا ، مثنياً على الدور الذي يقدمه لتعزيز أهداف الرياضة ونقل الصورة المثلى عن شباب المملكة العربية السعودية ، مؤكداً أن هذه المبادرات هي رسائل إيجابية لنشر الرياضة وتعزيزها لدى المجتمع عبر المشاركات المحلية والدولية.
يذكر أن رئيس الاتحاد السعودي
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