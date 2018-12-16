اتصالات السعودية تستعد للمؤتمرالعالمي للاتصالات

جانب من ورشة العمل

السعوديه ليندا سليم

افتتح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، اليوم في مقر الهيئة بالرياض أعمال ورشة العمل الأولى للفريق الوطني للتحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات 2019م بحضور ممثلي الجهات الحكومية.

وأشار الدكتور الرويس، إلى أهمية تظافر الجهود لتوحيد موقف المملكة

تجاه الموضوعات التي سيتم طرحها في المؤتمر، بما يحقق أهدافها.



وتستعرض الورشة البنود المنبثقة من المؤتمر العالمي للاتصالات 2019، والمسائل المتعلقة بالخدمات المتنقلة الأرضية، والخدمات الثابتة، وخدمات الأقمار الصناعية، وتطبيقات النطاق العريض

في الخدمة المتنقلة، بالإضافة إلى الخدمات البحرية والجوية والهواة.



يذكر أن المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية تعقد كل ثلاثة أو أربعة أعوام يتم فيها استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض، وذلك وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.