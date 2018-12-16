الرياض عاصمة للعالم العربي

السعودية- ليندا سليم:

يشارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي، ممثلًا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في احتفالات "الرياض عاصمة للإعلام العربي"، الذي تنظمه وزارة الإعلام غدًا بحضور وزراء الإعلام العرب وكبار المسئولين عن شئون الإعلام بالدول

الأعضاء، وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، ونخبة من الشخصيات الإعلامية العربية.



وأوضح بيان أصدرته الجامعة العربية (قطاع الإعلام والاتصال) اليوم، بأن هذا الاحتفال يأتي في ضوء قرار وزراء الإعلام العرب في دورته الـ ٤٩ المنعقدة في شهر مايو الماضي بشأن اختيار الرياض

عاصمة للإعلام العربي لعام ٢٠١٨-٢٠١٩.



وأفاد بأن المملكة ستستضيف على هامش الاحتفال أيضًا الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني في ١٩ ديسمبر، الذي سيقوم بإدارته الوزير المفوض فوزي الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، لافتًا النظر إلى أن الاجتماع سيناقش عددًا من البنود المهمة من ضمنها سبل تطوير اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وتعزيز دورها في تنفيذ الأنشطة الواردة في خطة عمل الاستراتيجية الإعلامية العربية المتعلقة باللجنة.