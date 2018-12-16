حسناء الإعلام السوداني “لوشي”:أكملت عامي الـ (24) وتحملت مسؤولية نفسي ومن معي وأنا إبنة (16) سنة

احتفلت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك بعيد ميلادها الرابع والعشرين وذلك على حسابها الرسمي والمتابع جداً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الإعلامية الشهيرة باسم لوشي في تدوينة لها : (سنه عدت من عمري العمر دا حيكون مميز شديد بالنسبة لي والسنة الجديدة دي انا متاكده تماماً انها حتكون فخورة بي, لأني قدرت في السنين الفاتت احقق جزء كبير من احلام وانجازات كان من المفترض أحققها في سن النضوج الـ”٢٥” قدرت تماماً اتجاوز اَي مخاوف ورتبت لي مستقبلي بي جديه كبيره واي قرار كنت باخدو كنت بعنيه تماماً).

وتابعت نجمة قناة سودانية 24 حديثها الذي كشفت من خلاله عن تحملها للمسؤولية منذ وقت طويل حيث قالت: (كوّن انك تكون متحمل مسؤولية نفسك والمعاك من سن “١٦” دا كان اكبر تحدي بالنسبة لي وحيفضل).

وعبرت نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان عن سعادتها بالسنين التي مرت من حياتها على الرغم من حدوث بعض التفاصيل المزعجة (اي سنه كانت جميله برغم التفاصيل المزعجة البتحصل فيها وكان مهم جداً اني اخد قرارات حاسمه لانو كانت ممكن تخلق مطبات في سنين حياتي الجديدة).

وقالت لوشي في ختام تدوينتها بحسب موقع النيلين وجدت اهتمام كبير : (راضيه تماماً بي كمية النجاح الحققتو خلال سنين عمري الفاتت ومن تحقيق نقاط كانت تحدي اني انجزها قبل ما ادخل سن الـ”٢٥” وفعلاً قدرت كنت واثقه من نفسي قدرت اتجاوز فكرة اني اهتم بي آراء كتيره ممكن تكون محبطة وهادمة..بي اختصار انا فخوره جداً بي نفسي ياخ) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)