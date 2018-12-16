تعرف على تشكيلة الهلال لمباراته الصعبة أمام الأفريقي التونسي اليوم

من خلال التدريبات الأخيرة للأزرق ظل الجهاز الفني يعتمد على عناصره الأساسية التي ظهرت في المباريات الأخيرة سواء في البطولة الأفريقية والدوري المحلي . ومن المتوقع وبحسب صحيفة قوون، أن يدفع الجهاز الفني بكل من يونس لطيب في حراسة المرمى، عبداللطيف بوي، النيجيري إيمانويل، السؤال ميرغني، فارس عبدالله رباعي الدفاع، نصرالدين الشغيل، المالي أبوبكر ديارا، شرف الدين شيبوب، صهيب الثعلب رباعي الوسط الكنغولي إدريسا والبرازيلي جيوفاني للهجوم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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