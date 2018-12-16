تدريبات إسرائيلية في بئر السبع

الخليج 365 | فريق التحرير بدأت منذ صباح الأحد، تدريبات عسكرية يجريها جيش الاحتلال الإسرائيليّ في مدينة بئر السبع. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ التدريبات التي كانت مقررة سلفًا، سيصاحبها زيادة في عدد عناصر الأمن، وتنتهي اليوم.

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