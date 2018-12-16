بطلب فلسطيني.. اجتماع طارئ للجامعة العربية الثلاثاء المقبل

وقد استجابت الجامعة العربية لهذا الطلب وتقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18-12-2018، حيث من المقرر أن تقدم دولة فلسطين مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عدد من التوصيات والاقتراحات تغطي البنود التالية: التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الأسترالي الأخير.

وأكد المالكي، على ثقته بدعم الجامعة العربية والدولة لمشروع هذا القرار والخروج باليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.

من ناحية اخري، قالت مصادر إسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر" الكابنيت" سيجتمع مساء اليوم الأحد لبحث ملفات هامة.

ومن المتوقع أن تتناول الجلسة، موجة الهجمات في الضفة الغربية، وعملية "درع الشمال" المستمرة على حدود لبنان بحثا عن انفاق تابعة لحزب الله.

وفي ذات السياق قرر رؤساء التجمعات الاستيطانية في الضفة الإضراب وتنظيم تظاهرة أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبين بوقف العمليات واستعادة الأمن للمستوطنات وإعادة نشر الحواجز في الضفة الغربية.