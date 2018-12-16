كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة شمالي سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعلنت شرطة زيورخ (قرب الحدود الألمانية)، اليوم الاحد، عن مصرع سيدة إثر انقلاب حافلة جنوب مدينة زيورخ، شمالي سويسرا.
وأضافت أن الحادث أسفر عن إصابة 44 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وتابعت أن الحافلة "انزلقت على أحد الطرق الثلجية قبل اصطدامها بجدار وتحطمها، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 44 آخرين".
وأشارت الشرطة أن 3 من المصابين يعانون من إصابات بالغة، بينهم سائق الحافلة.
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