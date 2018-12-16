كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب يضبط مدرج طائرات سريا "لعصابة الكوكايين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في المغرب، السبت، ضبط مدرج سري للطائرات بضواحي الداخلة (جنوبي البلاد)، كانت شبكة إجرامية تعتزم استغلاله في عمليات تهريب دولية لمخدر الكوكايين.

وتأتي هذه المستجدات على خلفية تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، الأسبوع الماضي، تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين، من بينهم إسبانيان وثلاثة أشخاص من جنسية كولومبية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، الأحد، عن بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قوله، إن الأبحاث والتحريات الميدانية مع أحد المشتبه فيهم من جنسية كولومبية، توصلت إلى أنه تلقى دورات تدريبية في مجال الطيران.

وأوضحت أنه دخل المغرب بطريقة غير شرعية للمشاركة في إعداد مدرج سري للطائرات بضواحي الداخلة، وتأمين عمليات إقلاع وهبوط الطائرات، التي تعتزم الشبكة الإجرامية تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للكوكايين من أميركا اللاتينية في اتجاه أوروبا مرورا بالمغرب.