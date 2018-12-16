كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: أمريكا تعمل على ملف تسليم جولن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب في 2016.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر في الدوحة: "في الأرجنتين.. قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على تسليم جولن وآخرين" في إشارة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين من 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر.