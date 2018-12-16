كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد السترات الصفراء.. الشرطة الفرنسية تعلن عن غضبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت النقابة العامة للشرطة الفرنسية- القوة العمالية عن الأسبوع الأول من غضب ضباط الشرطة، مؤكدة أنهم اُستنفدوا ولا يحصلون على أي اعتراف بالجميل، في تغريدة نشرتها النقابة على حسابها الرسمي على تويتر.
وكانت النقابة قد ردت على الفور على خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي قائلة: "بعد تصريحات رئيس الجمهورية.. لا شيء للضباط والحراس والمساعدين الأمنيين! هذا أمر غير مقبول".
وأضافت: "بفضل قوات الأمن، الجمهورية تماسكت، الاعتراف بالجميل ضروري على الفور".
وعقب الإعلان عن غضب ضباط الشرطة، تساءلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عما إذا ستكون هناك "سترات زرقاء" بعد "السترات الصفراء" التي تحتشد للأسبوع الخامس على التوالي.
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