كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجالية المصرية في النمسا تستعد لاستقبال الرئيس السيسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيينا، انتظارا لوصوله، بالأغانى الحماسية والشعارات الوطنية. ورفع المصريون الأعلام المصرية، وصور الرئيس السيسي، كما تفاعلوا مع الأغاني الوطنية، في مشهد لفت انتباه المارة والمقيمون بالفندق، الذين قاموا من جانبهم بالتفاعل مع المصريين والتقاط الصور التذكارية معهم. وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامي الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.

ونشرت سفارة مصر بالنمسا، أمس السبت، نص التهنئة التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أبناء الجالية المصرية من المسلمين المغتربين في فيينا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت السفارة - في بيان لها اليوم - إن الرئيس وجه في الرسالة أصدق التهاني القلبية إلى مسلمي مصر المغتربين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن ينعم على أبناء الجالية بالمزيد من النجاح والتوفيق وعلى مصر الغالية بدوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، هنأ عمر عامر - سفير مصر بفيينا - أبناء الجالية المصرية المقيمين في النمسا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع ومصر بكل الخير والازدهار.