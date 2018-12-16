كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجالية المصرية في النمسا تستعد لاستقبال الرئيس السيسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا، أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيينا، انتظارا لوصوله، بالأغانى الحماسية والشعارات الوطنية.
ورفع المصريون الأعلام المصرية، وصور الرئيس السيسي، كما تفاعلوا مع الأغاني الوطنية، في مشهد لفت انتباه المارة والمقيمون بالفندق، الذين قاموا من جانبهم بالتفاعل مع المصريين والتقاط الصور التذكارية معهم.
وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامي الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
ونشرت سفارة مصر بالنمسا، أمس السبت، نص التهنئة التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أبناء الجالية المصرية من المسلمين المغتربين في فيينا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقالت السفارة - في بيان لها اليوم - إن الرئيس وجه في الرسالة أصدق التهاني القلبية إلى مسلمي مصر المغتربين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن ينعم على أبناء الجالية بالمزيد من النجاح والتوفيق وعلى مصر الغالية بدوام التقدم والازدهار.
ومن جانبه، هنأ عمر عامر - سفير مصر بفيينا - أبناء الجالية المصرية المقيمين في النمسا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الجميع ومصر بكل الخير والازدهار.
هذا وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لتحية الجالية المصرية فى العاصمة النمساوية فيينا، عقب وصوله مقر إقامته.
وقد أبرزت وسائل الإعلام النمساوية الزيارة الهامة التى يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد إلى العاصمة فيينا والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى إلى النمسا منذ 11 عاما.
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بى إيه"، أن الرئيس السيسى حرص على تلبية دعوة نظيره النمساوى إلكسندر فان دير بيلين لإجراء محادثات ثنائية، تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين إلى جانب المشاركة فى أعمال المنتدى الأوروبى الأفريقى عالى المستوى.
وسلطت الوكالة الضوء على محادثات آخرى ستجمع الرئيس السيسى مع كل من المستشار النمساوى سباستيان كورتس ورئيس البرلمان فولفانج سابوتكا، مشيرة إلى أهمية الشق الاقتصادى فى الزيارة والذى يتمثل فى المباحثات بين رجال الأعمال فى البلدين من أجل تنشيط التعاون التجارى والاستثمارى المشترك.
وأوضحت صحيفة "دى بريسه"، أن النمسا تختتم رئاستها للاتحاد الأوروبى بعقد المنتدى الأفريقى الأوروبى الذى يجمع عددا من زعماء أفريقيا والاتحاد الأوروبى.
وأضافت الصحيفة، أن قضية الهجرة احتلت الصدارة فى اهتمامات النمسا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبى وأن المنتدى الأفريقى الأوروبى سيعزز علاقات التعاون بين القارتين خاصة فى مجال التكنولوجيا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد غادر القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.
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