كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تنفى الدعوة لعقد استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير التعليم البريطاني، داميان هيندز، اليوم الأحد، إنّ حكومة لندن لا تستعد لاستفتاء ثان، نافياً تقارير إعلامية بأن الوزراء ينوون الدعوة لاستفتاء لكسر الجمود في عملية خروج بريطانيا.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تستعد للتصويت أم لا، قال هيندز لشبكة سكاي نيوز: "لا، سيكون الاستفتاء الثاني عاملا مثيرا للانقسام، لقد حصلنا على تصويت الشعب، وكان لدينا الاستفتاء، والآن علينا الاستمرار في تنفيذه. "

ووصف هيندز، اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بمغادرة الاتحاد الأوروبي كمشروع "متوازن" يجب على البرلمانيين دعمه، وفقاً لوكالة رويترز.