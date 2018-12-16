كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 179 شخصا في مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة باريس صباح اليوم الأحد أنه تم القبض على 179 شخصًا في الإجمالي في العاصمة الفرنسية وضواحيها على هامش الأسبوع الخامس من مظاهرات "السترات الصفراء"، وتم احتجاز 144 شخصًا منهم.

وكانت النيابة العامة في باريس قد أشارت في وقت مبكر من مساء أمس إلى أنه تم بالفعل رفع العشرات من عمليات الاحتجاز.

يُذكر أن الأسبوع الخامس على التوالي لحشد "السترات الصفراء" ضد غلاء المعيشة قد شهد انخفاضًا حادًا في عدد المتظاهرين في باريس والمناطق القريبة، وعدد الحوادث على عكس الاشتباكات العنيفة في الأسابيع الماضية، وعدد عمليات الاعتقال.