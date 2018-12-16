كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمشق تتزين لأعياد رأس السنة بدون قذائف الهاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تزيّنت العاصمة السورية دمشق زخارف الكريسماس "أعيد رأس السنة" لأول مرة منذ سنوات، والتي كان على الخط الأمامي للحرب السورية، إلى أن قامت القوات الحكومية بإزالة آخر جيوب للمتمردين في العاصمة مطلع العام الجارى.
"وقال حنا السعد، صاحب متجر فى حى القصعة لوكالة رويترز: " إنّ الاستعدادات لعيد الميلاد هذا العام أكثر من ممتازة".
كما تُغطى ساحة العباسيين، حيث سقطت قذائف الهاون بشكل متكرر، والأجزاء القريبة من المدينة مغطاة بأضواء وأشجار عيد الميلا ، في حين أن الموسيقيين يعدون أنفسهم مع مجموعة من "الكشافة" المحلية لمسيرة عيد الميلاد التي لم ترى منذ سنوات.
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