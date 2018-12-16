كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد نشطاء سوريون بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق الهال وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.
وذكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار الذي وقع عند مدخل السوق، اليوم الأحد، أسفر، حسب حصيلة أولية، عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وعشرات الجرحى، جروح بعضهم خطيرة.
ونشر النشطاء فيديو يظهر آثار الانفجار.
يذكر أن عفرين تخضع لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المدعومة من أنقرة، بعد أن انتزعت المدينة من "وحدات حماية الشعب" الكردية، ضمن إطار عملية "غصن الزيتون" في وقت سابق من العام الجاري.
وشهدت المدينة في الشهر الماضي مواجهات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين بعض الفصائل السورية المنضوية تحت راية عملية "غصن الزيتون"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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