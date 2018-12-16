آل الشيخ يثير التساؤلات بتغريدات الوداع

أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، الكثير من التساؤلات، بعد أن نشر تغريدات عن الوداع.

وفاجأ آل الشيخ، متابعيه على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنشر مقطع أغنية للفنان راشد الماجد بعنوان “بودعكم يا أحبابي”.

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع، حيث قال أحد المغردين “سنفتقدك”، وقال آخر “ما الموضوع، الله يحفظك لتكمل نجاح المشروع الرياضي الذي أضحى واضحا للملأ”.

وجاء تعليق آخر قال صاحبه: “أتمنى أن يبقى معاليكم لإكمال مسيرة النهضة الرياضية، وما يراه ولاة أمرنا نحن معهم حفظهم الله”.

كما نشر آل الشيخ تغريدة أخرى بعنوان “بليغ حمدي – بودعك عود قمة الشجن”.

وقال أحد المغردين تعليقا على التغريدة: “أين ذاهب؟”، ورد آخر “فخر الرياضة السعودية أبو ناصر”.

وقال مغرد: “الحقيقة يا أبو ناصر أتمنى أن تبقى لأنك رجعت لنا وهج الرياضة. حفظك الله. الله يشفيك ويمتعك بالصحة والعافية آمين”.

وكتب أحد المتابعين “ما قصر أبو ناصر وضع الخطوات الأولى لتصحيح مسار الرياضة السعودية، وإن كان الوداع لرؤية ولاة الأمر، فهم أحرص وأدرى منا بما فيه الخير له ولرياضتنا وإن كان الوداع بسبب المرض الله يشفيك ويعافيك أديت الأمانة”.

كما أضاف آل الشيخ تغريدة ثالثة بعنوان “عبد الكريم عبد القادر – وداعية”.