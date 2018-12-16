حصريا.. تفاصيل ومفاجآت جديدة في الموسم السادس من “رشيد شو”

كشف المنشط التلفزي، رشيد العلالي، أن برنامج “رشيد شو”، الذي يعرض في موسمه السادس على القناة الثانية، سيعرف تغيرات كثيرة، من بينها معالجة موضوع معين في كل حلقة.

وصرح العلالي، في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الأحد، أن حلقات برنامجه ستعالج مواضيع تهم المواطن بدرجة أولى مثل التعليم، وحوادث السير، والتحرش، والموسيقى، والتجميل، بحضور ضيوفه من المشاهير.

وأضاف أنه سيستقبل في كل حلقة من برنامجه موهبة جديدة، بدل فقرة التحدي، التي كانت حاضرة في الموسم الماضي.

وتابع العلالي أنه سيفتتح حلقات برنامجه بفقرة ساخرة تشبه “البودكاست”، وتخص مواضيع الحلقات، إضافة إلى فقرات أخرى جديدة مثل “البارودي”، وإعلانات ساخرة، و”ميكروطروطوار”.

وينطلق الموسم السادس من “رشيد شو”، يوم الجمعة المقبل، على أمل تحقيق نسب مشاهدة عالية، مثلما هو الحال مع المواسم السابقة.