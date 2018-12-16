وقف الاعتقال السياسي والإفراج عن معتقلي الحراكات..أصوات الحقوقيين تتعالى في الرباط

خرج عدد من الحقوقيين، صباح اليوم الأحد، للاحتجاج وسط العاصمة الرباط، على استمرار الاعتقال السياسي في المغرب، ومحاصرة الجمعيات الحقوقية.

ويشارك في مسيرة اليوم الأحد، التي انطلقت قبل قليل، عدد من الحقوقيين والنشطاء المنتمين للنسيج المكون من المتظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى بدائل المغرب، تحت شعار “جميعا من أجل إحقاق الحقوق وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة حقوق الإنسان”.

ويقول الحقوقيون المشاركون في مسيرة اليوم، إن احتجاج اليوم يأتي في إطار المطالب الحقوقية الأساسية المطروحة ببلادنا، وللتأكيد مجددا على ضرورة التفعيل الكامل والفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما تتزامن مع تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرين لصدور الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورفعت في مسيرة اليوم، شعارات قوية حول مدن جرادة والحسيمة، التي عرفت أقوى الحراكات الاجتماعية، مطالبين بإطلاق سراح فوري لكل الشباب المعتقلين على خلفية حراكات حرادة والحسيمة، رافعين شعار “السراح الفوري للمعتقل السياسي”.