مورينيو يخسر ثقة لاعبي مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، فقد ثقة غالبية لاعبي الفريق، ما أدى إلى اهتزاز نتائجه هذا الموسم.

ويتواجد "الشياطين الحمر" في المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 26 نقطة، ويلاقي مساء اليوم، الأحد، نظيره ليفربول ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من البريمييرليغ.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لاعبي مانشستر يونايتد يثقون أنهم سيطردون المدرب البرتغالي خارج النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن أحد نجوم الفريق ويعتبر من الموالين للمدرب البرتغالي، أخبر بقية اللاعبين بعد مباراة ساوثهامبتون التي انتهت بالتعادل (2-2) أن 90% من قوام الفريق، لا يدعمون مورينيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي مانشستر يونايتد فقدوا الروح المعنوية، بعدما خسروا ثقتهم في مورينيو، ما أثر على نتائج الفريق.

من جانبه قال أحد اللاعبين الذين دخلوا في خلاف مع مورينيو، مؤخرًا "سوف أكون هنا لفترة طويلة بعد رحيله" وفقًا لـ"ذا صن".

وأكدت الصحيفة أن إد وودوارد، الرئيس التنفيذي الحالي لمانشستر يونايتد يتواجد في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا، للقيام ببعض الأعمال التجارية للنادي، ومنها تعيين مدير رياضي للفريق.

ولفتت إلى أن إدارة النادي تعتقد أن التعاقد مع مدير رياضي سيعجل برحيل المدرب البرتغالي، ومن المتوقع أن يتولى هذا المنصب، الفرنسي باتريس إيفرا لاعب الفريق السابق.