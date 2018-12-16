شكرا لقرائتكم خبر عن لاجئان فلسطينيان يقضيان تحت التعذيب في سجون نظام الأسد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا عن قضاء اللاجئين الفلسطينيين وافي ومحمود أمارة تحت التعذيب في سجون نظام الأسد بعد اعتقال دام لأربعة أعوام.

وأشارت المجموعة في بيان اليوم أن اللاجئين الفلسطينيين هما من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وذكرت مجموعة العمل أن قضاء اللاجئين الفلسطينيين وافي ومحمود أمارة يرفع حصيلة ضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد إلى 563 لاجئاً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال.