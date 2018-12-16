ملابس المهرجانات الشعبية تثير الرعب في الأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٢ م
كشف وليد حسن، نائب رئيس شركة «أمبرو مصر» الراعية لقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة في حماية العلامات التجارية؛ من أجل حماية القميص الأصلي لفريق القلعة الحمراء الجديد، بعد أن انتشرت في الأسواق نسخ مقلدة له، وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، أن الشركة المتخصصة التي يتم الاتفاق معها تتعاون مع الجهات الأمنية في سحب النسخ المقلدة، ومصادرتها وفرض غرامات على من يروج لها ورفع دعاوى قضائية عليهم.
وقال: «فؤجئنا بنماذج في منتهى السوء والرداءة لقمصان مقلدة بطريقة تشبه ملابس محبي المهرجانات الشعبية، ونحن شركة عالمية عريقة ولن نسمح بهذا الأمر»، مضيفًا: «قميص الأهلي الجديد سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة». كانت شركة «أمبرو» للملابس الرياضية، قد أعلنت بداية
وقال: «فؤجئنا بنماذج في منتهى السوء والرداءة لقمصان مقلدة بطريقة تشبه ملابس محبي المهرجانات الشعبية، ونحن شركة عالمية عريقة ولن نسمح بهذا الأمر»، مضيفًا: «قميص الأهلي الجديد سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة».
كانت شركة «أمبرو» للملابس الرياضية، قد أعلنت بداية تعاقدها مع الأهلي رسميًا في الأول من شهر يناير المقبل، ونشرت الشركة الإنجليزية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانا أوضحت فيه أن التعاقد مع الأهلي يستمر لثلاث سنوات ونصف، وذلك بعدما فسخت شركة «سبورتا» السعودية تعاقدها مع النادي الأحمر، عقب فسخ تعاقد شركة «صلة» السعودية الراعي للنادي الأحمر أيضا.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأهلي من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري.
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