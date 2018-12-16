انت الان تتابع ملابس المهرجانات الشعبية تثير الرعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٢ م

كشف وليد حسن، نائب رئيس شركة «أمبرو مصر» الراعية لقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة في حماية العلامات التجارية؛ من أجل حماية القميص الأصلي لفريق القلعة الحمراء الجديد، بعد أن انتشرت في الأسواق نسخ مقلدة له، وأوضح حسن في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، أن الشركة المتخصصة التي يتم الاتفاق معها تتعاون مع الجهات الأمنية في سحب النسخ المقلدة، ومصادرتها وفرض غرامات على من يروج لها ورفع دعاوى قضائية عليهم.

وقال: «فؤجئنا بنماذج في منتهى السوء والرداءة لقمصان مقلدة بطريقة تشبه ملابس محبي المهرجانات الشعبية، ونحن شركة عالمية عريقة ولن نسمح بهذا الأمر»، مضيفًا: «قميص الأهلي الجديد سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة». كانت شركة «أمبرو» للملابس الرياضية، قد أعلنت بداية