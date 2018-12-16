أبو حمزة.. إرهابي شارك في إنشاء أكاديمية عسكرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تزوج إنجليزية وعمل حارسا بملهى ليلي.. تأثر بالثورة الإيرانية ولعب أدوارا محورية في أفغانستان والبوسنة.. فقد ذراعه وعينه خلال نشاطه الإرهابي.. ولقب بـ"أبوحمزة المصري"

لمعت أسماء عشرات من المصريين كمروجين للأفكار الجهادية والعنيفة في أوروبا، حتى باتت هذه الأسماء أيقونات للعنف المسلح، وقادة لتنظيمات جهادية نفذت العديد من أعمال العنف ضد الدول الغربية، ونشرت أفكارها العدائية في العديد من البلدان الأوروبية، واحد من أبرز هؤلاء "مصطفى كامل مصطفى"، الذي عُرف "أبو حمزة المصري" كما يحب أن يُلقب، ونال شهرة واسعة داخل القارة العجوز، ويحاول هذا التقرير التعرف على سيرته الذاتية، وأبرز أدواره، وكذا أبرز نقاط التحول في حياته.

الإسكندرية.. المنشأ وبداية الرحلةلأسرة تنتمي للطبقة فوق المتوسطة، نشأ مصطفى كامل مصطفى في مدينة الإسكندرية لأبوين يعملان في مهن مرموقة، فالوالد ضابط بالقوات البحرية المصرية، والأم مديرة لكبرى المدارس في العاصمة الثانية لمصر، رسم الوالدان لنجلهما، الذي بدت ملامح الموهبة والنبوغ عليه في سنوات طفولته مسارا

الإسكندرية.. المنشأ وبداية الرحلة

لأسرة تنتمي للطبقة فوق المتوسطة، نشأ مصطفى كامل مصطفى في مدينة الإسكندرية لأبوين يعملان في مهن مرموقة، فالوالد ضابط بالقوات البحرية المصرية، والأم مديرة لكبرى المدارس في العاصمة الثانية لمصر، رسم الوالدان لنجلهما، الذي بدت ملامح الموهبة والنبوغ عليه في سنوات طفولته مسارا تعليميا استثنائيا، ليبدأ دراسته في أرقى المدارس بالمدينة الساحلية، ويدرس بعد ذلك الهندسة المدنية، قبل أن ينتقل لاستكمال تعليمه خارج مصر عام 1979 في بريطانيا، وتحديدا في جامعة برايتون بوليتكنك.

وفي بريطانيا، اكتشف "مصطفى" عالم جديد من الأشخاص والأحداث، اندمج فيه سريعا، وتخلى عن هيئته المحافظة، ليتزوج من سيدة بريطانية، ويعمل حارسا بملهى ليلي، إلى جانب دراسته في الجامعة الإنجليزية التي نجح في التخرج فيها بتفوق كبير أتاح له العمل في كبرى المشاريع في بريطانيا، آنذاك، وهو العمل في تأسيس مبنى ملحق في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، من خلال تصميم الرسومات الفنية الخاصة لهذا المبنى داخل الأكاديمية، التي تعد كبرى المدارس العسكرية في العالم، وتخرج فيها معظم حكام الخليج.

الثورة الإيرانية نقطة تحول فى حياته

لم تمضِ حياة الشاب المصري على نفس المسار، الذي رسمه له والديه منذ سنوات طفولته، أو تخيله هو لنفسه في مرحلة زمنية، وتبدل نمط حياته على النقيض تماما، بعدما وقعت أحداث الثورة الإيرانية التي تأثر بها بشدة، وتقاطعت مع أحلامه، حتى باتت هي حلمه، الذي يتمني أن يرى حدوثه في كل دول العالم.





وقعت أحداث الثورة الإيرانية خلال وجود "مصطفى" في بريطانيا، ليبدأ اهتماما أكبر بالإسلام والسياسة، وتصير مسألة "الجهاد في سبيل الله" قضيته الأساسية، حتى قرر مغادرة بريطانيا، بعد لقائه مع عبد الله عزام، أحد الداعيين لفكرة حث المسلمين على القتال والجهاد، ليبدأ رحلة جديدة من أجل استكمال حلمه الجديد، وهو إقامة الخلافة الإسلامية، ويسافر إلى أفغانستان فى 1987، وينضم للمجاهدين المقاتلين ضد الاتحاد السوفيتي.

خلال سنوات الحرب، لمع نجم "مصطفى" بين المجاهدين المقاتلين، ونال لقبه الذي اشتهر به بعد ذلك وهو "أبو حمزة المصري"، ككناية عن دوره المؤثر خاصة بعدما فقد إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. لم تتوقف أدواره عند الإصابة، التي اضطرته للعودة لبريطانيا، لتلقي العلاج على مدار عامين، قبل أن يعاود تنقلاته والانضواء تحت راية المقاتلين في البوسنة لدعم المسلمين هناك، في أثناء محاولتهم الانفصال عن يوغوسلافيا سابقا.

بعد انقضاء مهامه في الخارج، انتقل "أبو حمزة" للاستقرار في بريطانيا، واضعا أمامه هدفا جديدا، بعدما ترك دراسة الهندسة التي انتقل إليها، وهو تكريس مهامه في الدعوة بمساجد لندن وضواحيها، ونشر أفكاره سواء من خلال خطب دينية في المسجد الذي ظل مواظبا على الحضور فيه وهو مسجد فنزبري بارك، أو من خلال منشورات حول ضرورة الجهاد، وقيام الدولة الإسلامية، ومحاربة الحُكام الطواغيت في الشرق الأوسط، حتى تحول لأشبه بالظاهرة في بريطانيا، تتابعه أجهزة الأمن والاستخبارات، وتراقبه منظمات المجتمع المدني، وتنجذب لأفكاره كل يوم مجموعات جدد.

من المحلية إلى العالمية

أثار بزوغ نجم "أبو حمزة" في بريطانيا، وانتشار أفكاره لدى قطاع كبير من البريطانيين، مخاوف واسعة لدى الشرطة وأجهزة الاستخبارات، حتى ألقت القبض عليه، بعد تورط مريدين له في هجمات إرهابية في لندن، إلى جانب الاشتباه في تورطه في تفجير باليمن، وأغلقت السلطات المسجد الذي ينشط وجوده فيه، حتى انضمت إلى خط المواجهة مع "أبو حمزة" الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهمته أمريكا بمُساعدة وتسهيل الأعمال الإرهابية في العالم إلى جانب الضلوع في جرائم اختطاف وإنشاء مركز تدريب للعناصر المسلحة والدعوة لحرب "مقدسة" في أفغانستان، كما تضمنت التهم الموجهة له من جانب بريطانيا حوالي 15 جريمة، والتي تتعلق بإلقاء خطب وكتابة مؤلفات إرهابية عثرت عليها السلطات في منزله، وتحويل مسجد "فينزبري بارك" في العاصمة لندن إلى "مركز لتدريب المتطرفين الإسلاميين".

تمسكت واشنطن بمحاكمة "أبو حمزة المصري"، وذلك بعد توصل أجهزتها لدوره في تهمة التآمر مع عناصر ما يعرف بـ"خلية سياتل" لإقامة معسكر تدريب إرهابي في ولاية "أوريجون" وتهمة المساعدة باختطاف 16 شخصا في اليمن عام 1998، بينهم سائحان أمريكيان، حتى انتزعت أمريكا مواقفة القضاء البريطاني والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ترحيله في أكتوبر 2002، وذلك بعد سنوات من النزاع علي هذه القضية.

لا يزال أبو حمزة المصري محبوسا في أحد أكثر السجون الأمريكية تشديدا، داخل العاصمة الأمريكية، يسعي من وقت لآخر، للفت الأنظار إليه، بعد انقطاع أخباره وكمون أنشطته، عبر رسائله المثيرة من داخل السجن، والتي كان آخرها رسالة تأييد إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية.