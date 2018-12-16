انت الان تتابع لو عندك مشاكل نفسية.. 6 فوائد لممارسة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - لا ينكر أحد أهمية ممارسة الرياضة للحصول على صحة جيدة وحالة نفسية جيدة، وخاصة أن الرياضة لها فوائد كبيرة في الحماية من العديد من المشكلات النفسية

تعد ممارسة الرياضة من الأمور المهمة التي يجب أن تكون جزءا أساسيا من حياة كل إنسان لأهميتها الشديدة في مساعدته على الحفاظ على صحته وحماية جسمه من الكثير من الأمراض التي قد يتعرض لها كنتيجة لقلة النشاط، ولا تحميه فقط من الأمراض الجسمية، بل تلعب الرياضة دورا مهما وكبيرا في محافظة الإنسان على صحته النفسية وتحميه من الوقوع كفريسة للعديد من الأمراض، لذلك يجب أن ننتبه إلى قيمتها وأهميتها في حياتنا حتى نتمكن من المواظبة عليها وعدم الاستغناء عنها ومن أهميتها:

1- الثقة بالنفس: تساعد الرياضة الإنسان على اكتساب ثقته بنفسه في حالة ضعفها وزيادتها في الحالات العادية كنتيجة لوجود مجال للتدريب على أشياء جديدة والنجاح فيها بالإضافة إلى اكتسابه الثقة في قدراته التي يتمتع بها وتمكنه من منافسة زملائه والتحدي معهم والتفوق عليهم أحيانا مما يعزز الثقة بالنفس. 2- خفض القلق: من

1- الثقة بالنفس: تساعد الرياضة الإنسان على اكتساب ثقته بنفسه في حالة ضعفها وزيادتها في الحالات العادية كنتيجة لوجود مجال للتدريب على أشياء جديدة والنجاح فيها بالإضافة إلى اكتسابه الثقة في قدراته التي يتمتع بها وتمكنه من منافسة زملائه والتحدي معهم والتفوق عليهم أحيانا مما يعزز الثقة بالنفس. 2- خفض القلق: من أعراض القلق التي يشعر بها الإنسان التوتر وعدم القدرة على الاسترخاء والشعور بالعضلات مشدودة وكذلك الأعصاب، وعندما يبذل مجهودا في ممارسة الرياضة ولا يشترط أن يكون مجهودا بدنيا كبيرا، فإنها تساعده على الاسترخاء والشعور براحة الجسم مما يقلل الشعور بالقلق والتوتر، بالإضافة إلى تقليل الإحساس بالضغوط فيقل الإحساس بالقلق. 3- الحماية من الاكتئاب: 3- الحماية من الاكتئاب: تلعب الرياضة دورا كبيرا في حماية الإنسان من الإصابة بالاكتئاب، فهي تساعد على تقليل الشعور بالضغوط وتساعده على التفكير الجيد والاسترخاء وكذلك تقليل القلق بالإضافة إلى تجديد نشاطه وحيويته وكل ذلك لا يتمكن منه أصحاب الاكتئاب وبالتالي فهي تحميهم من الاستسلام له. 4- تجديد النشاط: 4- تجديد النشاط: ممارسة الرياضة تساعد على التخلص من الطاقة السلبية التي توجد لدى الإنسان من تراكم الضغوط في العمل أو المشكلات الشخصية وتمكنه من الحصول على طاقة إيجابية ونشاط جديد يمكنه من استئناف أعماله بشكل أفضل والتفكير فيها بشكل أفضل. 5- التفكير السليم: 5- التفكير السليم: تمكن ممارسة الرياضة الإنسان من التخلص من المشاعر السلبية والتوتر والقلق وبالتالي يعطي ذلك فرصة للإنسان للتفكير السليم بدون وجود هذه الضغوط والقلق الذي لا يساعد على ذلك ويحرمه من الالتفات للتفاصيل والجوانب المهمة التي تساعد على حل مشكلاته. 6- الحفاظ على الوزن: 6- الحفاظ على الوزن: تساعد الرياضة الشخص المواظب عليها على الحفاظ على وزنه من السمنة ومشكلاتها النفسية مثل الثقة بالنفس ومشكلات صورة الذات السيئة والاكتئاب والشره العصبي بالإضافة إلى المشكلات الصحية الناتجة عنها مثل مشكلات الضغط والسكر والقلب وغيرها من المشكلات الصحية الكثيرة.

يوجد العديد من الرياضات البسيطة والتي يمكن ممارستها والحصول على فوائدها النفسية والجسمية أيضا والتي يحب الإنسان ممارستها، ومنها: 1- المشي: 1- المشي: يعد المشي من الرياضات البسيطة والمناسبة لكثير من الفئات العمرية كالشباب والمسنين وتعد من الرياضات الآمنة في ممارستها فهي أقل عرضة للإصابات بالإضافة إلى أنها يمكن ممارستها في أي مكان ولها فوائد نفسية كثيرة ومنها أنها تساعد على الشعور بالاسترخاء خاصة إذا كانت اليد غير مشدودة في أثناء المشي وتقلل من الشعور بالتوتر والقلق وتساعد على تجديد النشاط والتخلص من الضغوط النفسية. 2- ركوب الدراجات: 2- ركوب الدراجات: من الرياضات المهمة أيضا والتي تساعد صاحبها على الكثير من الأمور، منها خسارة الوزن وتقوية عضلات الأرجل بالإضافة إلى أنها تمنحه العديد من الفوائد النفسية فهي تمكنه من التخلص من الإجهاد النفسي والضغوط النفسية والطاقة السلبية، بالإضافة إلى الترويح والمتعة التي يشعر بها في أثناء ذلك ولكن هذه الرياضة لا تتناسب مع كل الأعمار فهي تناسب صغار السن والشباب أكثر من المسنين. 3- السباحة: 3- السباحة: من الرياضات التي لا يختلف أي إنسان حول فوائدها ومتعة ممارستها سواء للصغار والكبار وينصح بها لكثير من أصحاب المشكلات لما لها من فوائد مثل قدرتها على المساعدة في الاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق.

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