انت الان تتابع بعد صمته أمام الرئيس..بلاغ بالإهمال ضد محافظ القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٨ م
تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة يتهمه بالإهمال في أداء وظيفته. وقال المحامي في بلاغه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال افتتاحه عدة مشاريع في الجبل الأصفر بعدة أسئلة، منها "هل ستغطي المرحلة الثانية من مشروع تطوير المناطق العشوائي في الأسمرات الـ46 ألف وحدة سكنية المتفق عليها أم لا؟ وما ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة؟ كم يبلغ دخل المحافظة؟ وكم عدد مشروعات الكباري؟"، ولم يستطع المحافظ الإجابة عليها، ما وضعه في موقف محرج على الهواء مباشرة، في أثناء نقل الافتتاح على شاشات التليفزيون.
وذكر المحامي أن الرئيس قال: "أنا ماقصدش حاجة، بس إنت هتقعد مع مواطنين وهتتكلم معاهم، فلازم تبقى عارف كل حاجة عشان ترد، لازم أقولهم باصرف كذا والدولة بتعمل كذا وده أقصى حاجة عندنا"، لافتا إلى أنه لو لم يفعل ذلك سيتم خداعه. وأنهى بلاغه "أمام جهل المحافظ بالأوضاع التي سأله فيها الرئيس فإن ذلك يشكل
وذكر المحامي أن الرئيس قال: "أنا ماقصدش حاجة، بس إنت هتقعد مع مواطنين وهتتكلم معاهم، فلازم تبقى عارف كل حاجة عشان ترد، لازم أقولهم باصرف كذا والدولة بتعمل كذا وده أقصى حاجة عندنا"، لافتا إلى أنه لو لم يفعل ذلك سيتم خداعه.
وأنهى بلاغه "أمام جهل المحافظ بالأوضاع التي سأله فيها الرئيس فإن ذلك يشكل أركان جريمة الإهمال في تأدية المبلغ ضده لعمله المعاقب عليها بقانون العقوبات. وفي حالة ثبوت التهمة، تجب إحالة المبلغ ضده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للمحاكمة العاجلة"، وأرفق أسطوانة مدمجة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قاطع محافظ العاصمة اللواء خالد عبد العال، خلال شرحه عددا من المشروعات بالقاهرة، ووجه له أسئلة تتعلق بعمله ولم يستطع الإجابة عليها.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صمته أمام الرئيس..بلاغ بالإهمال ضد محافظ القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .