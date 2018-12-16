انت الان تتابع بعد صمته أمام الرئيس..بلاغ بالإهمال ضد محافظ القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٨ م

تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة يتهمه بالإهمال في أداء وظيفته. وقال المحامي في بلاغه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال افتتاحه عدة مشاريع في الجبل الأصفر بعدة أسئلة، منها "هل ستغطي المرحلة الثانية من مشروع تطوير المناطق العشوائي في الأسمرات الـ46 ألف وحدة سكنية المتفق عليها أم لا؟ وما ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة؟ كم يبلغ دخل المحافظة؟ وكم عدد مشروعات الكباري؟"، ولم يستطع المحافظ الإجابة عليها، ما وضعه في موقف محرج على الهواء مباشرة، في أثناء نقل الافتتاح على شاشات التليفزيون.

وذكر المحامي أن الرئيس قال: "أنا ماقصدش حاجة، بس إنت هتقعد مع مواطنين وهتتكلم معاهم، فلازم تبقى عارف كل حاجة عشان ترد، لازم أقولهم باصرف كذا والدولة بتعمل كذا وده أقصى حاجة عندنا"، لافتا إلى أنه لو لم يفعل ذلك سيتم خداعه. وأنهى بلاغه "أمام جهل المحافظ بالأوضاع التي سأله فيها الرئيس فإن ذلك يشكل