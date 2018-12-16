انت الان تتابع كورتوا: سيميوني يهاجم ريال مدريد لزيادة شعبيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٦ م

قال الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا إن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني ينتقد ريال مدريد كي يزيد من شعبيته عند جماهير أتلتيكو مدريد، وأتت تلك التصريحات بعدما انتقد سيميوني تتويج لوكا مودريتش بالكرة الذهبية، مشيرًا إلى ضرورة تتويج لاعبه أنطوان جريزمان أو رافائيل فاران على أقل تقدير بالجائزة، حيث أكد كورتوا أن سلاح سيميوني الدائم هو التقليل من ريال مدريد، خاصة أنه منذ شهر انتقد سيميوني أيضًا حصول كورتوا على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، مشيرًا حينها إلى تتويجه بتلك الجائزة كونه يلعب في ريال مدريد، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وفي هذا الشأن قال كورتوا: "ينتقد سيميوني ريال مدريد كي يزيد من شعبيته عند جماهير فريقه، فهو اعتاد على الهجوم على ريال مدريد لمعرفته الجيدة بأن الريال هو الفريق الأفضل في العالم". وأضاف كورتوا: "يجب احترام آراء الجميع، فكل شخص يملك الحرية للتعبير عن رأيه، ولكني وجدت في صفوف أتلتيكو لثلاث سنوات نافسنا